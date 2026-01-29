Mussolini e il Fascismo - L' altra storia il PRC | Gravissimo e inaccettabile tentativo di riscrittura della Storia

Durante la presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, il Partito della Rifondazione Comunista ha subito commentato duramente l’evento. Secondo i rappresentanti del partito, si tratta di un tentativo grave e inaccettabile di riscrivere la storia, cercando di minimizzare o addirittura riabilitare il passato oscuro del Fascismo. La polemica si è accesa subito, con molti che criticano l’approccio dell’autore e chiedono chiarimenti sulle intenzioni dietro a questa iniziativa.

La presentazione del libro di Caio Mussolini ad Avellino, dal titolo eloquente “Mussolini e il Fascismo – L’altra storia”, rappresenta un gravissimo e inaccettabile tentativo di riscrittura della Storia, teso a minimizzare, edulcorare o addirittura riabilitare una delle pagine più buie e criminali del Novecento come il ventennio fascista, la dittatura, le leggi razziali, le guerre di aggressione e il sostegno al nazismo.Non esiste “un’altra storia”. Esiste LA Storia, documentata e drammaticamente reale, di un regime che soppresse le libertà democratiche, perseguitò gli oppositori, annientò il movimento operaio e sindacale, gettò l’Italia nella rovina della guerra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

