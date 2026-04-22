Miniera di uranio a Novazza si accelera per i permessi esplorativi Il sindaco | Attenti a ogni campionamento

La società energetica internazionale con sede in Canada ha presentato ufficialmente al Ministero dell’Ambiente la documentazione per ottenere i permessi esplorativi relativi al giacimento di uranio situato a Novazza, in Alta Val Seriana. La richiesta arriva dopo aver superato la fase di valutazione preliminare e prevede l’avvio delle attività di esplorazione. Il sindaco del paese ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente ogni campionamento e fase del processo.

Valgoglio. Mancava solo la conferma, nero su bianco. Ora è arrivata: Zenith Energy, società energetica internazionale con sede in Canada, ha presentato al Ministero dell’Ambiente una valutazione di impatto ambientale (Via) per il giacimento di uranio di Novazza, a Valgoglio, in Alta Val Seriana. Si tratta di uno studio obbligatorio per valutare gli effetti sull’ambiente di un’eventuale fase di esplorazione della miniera, che secondo le stime storiche dell’ Agip nasconde circa mille tonnellate di uranio metallico (U). Quotata sul mercato principale della Borsa di Londra, la società lo scorso novembre ha avviato l’iter per ottenere i permessi di esplorazione sui due maggiori giacimenti di uranio in Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate La Miniera? Il sindaco rilancia: “Forse si sposta, ma non chiude”Il futuro del centro di aggregazione “La Miniera” a Pesaro è al centro di un dibattito che ha visto in prima linea l’amministrazione comunale. Permessi, rinunce e verità: il sindaco di Pratola Serra fa chiarezza“Il Sindaco Gerardo Galdo, nel corso della seduta consiliare del 24 febbraio, ha chiarito con fermezza le polemiche diffuse sui social network in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Miniera di uranio a Novazza, si accelera per i permessi esplorativi. Il sindaco: Attenti a ogni campionamento; Scava scava. Arriva un progetto per sfruttare la miniera di uranio di Novazza; Paladin Energy: produzione di uranio in crescita nel Q3 2026; B2Gold fornisce un aggiornamento sull'incendio al circuito di frantumazione della miniera di Goose. Miniera d’uranio fantasma. La pesante eredità è una discarica abusivaUn illegale magazzino a cielo aperto, una vera e propria discarica abusiva di oltre 10mila metri quadrati, dove negli ultimi 30 anni due imprese edili hanno abbandonato qualcosa come 2.200 metri cubi ... ilgiorno.it Contaminazione nucleare per una miniera di uranio abbandonata: in Argentina la bomba ecologica di cui nessuno parlaDa quasi 40 lunghi anni, i residui radioattivi e chimici di una miniera di uranio abbandonata nella provincia di Córdoba, in Argentina, inquinano l’ambiente circostante. È il giacimento di ... greenme.it Nanauk in cucina . Dhruv Goel · That's Easy. Sapevi che la parte che solitamente finisce nell’umido è in realtà una miniera di sapore e proprietà Leggi come trasformare i "tagli di scarto" 1. Il Pesto di Gambi È perfetto per condire la pasta o da spalmare facebook