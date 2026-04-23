Le autorità stanno indagando su una rete neonazista attiva online, con recenti sviluppi anche a Siena. La polizia ha effettuato una perquisizione che ha coinvolto un giovane, ritenuto collegato a questa rete. Durante le attività investigative, sono state trovate frasi a sfondo antisemita, tra cui un commento che fa riferimento a violenze contro gli ebrei. Le indagini proseguono per approfondire i contorni dell’indagine.

di Laura Valdesi "Secondo me basta aspettare e un giorno useremo la testa di ogni singolo ebreo come palla da calcio". E’ uno dei messaggi che sono stati veicolati nella ’Chat Terza posizione’ al centro dell’inchiesta della Digos di Milano che ha portato all’arresto ai domiciliari di un 19enne di Pavia "ritenuto responsabile della promozione e direzione di un sodalizio avente tra i propri scopi la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, nonché per aver svolto, in concorso con altri, attività di propaganda di contenuti del medesimo tenore, fondati anche sulla minimizzazione della Shoah e sull’apologia del genocidio del popolo ebraico".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rete neonazista on line. L’inchiesta della Digos arriva anche a Siena. Perquisito giovanissimo

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