La polizia ha condotto un’operazione contro l’estremismo di destra, con perquisizioni che hanno coinvolto anche la provincia di Siena. Durante le attività sono stati sequestrati manuali per la costruzione di esplosivi e sono stati trovati contenuti legati a movimenti suprematisti e discorsi di odio razziale sul web. L’indagine è ancora in corso e mira a chiarire eventuali collegamenti tra le persone coinvolte.

SIENA – L’ombra dell’estremismo di estrema destra tocca anche la Toscana. C’è infatti anche la provincia di Siena tra i territori finiti al centro di una vasta operazione antiterrorismo condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale, che ha portato a perquisizioni a carico di giovanissimi indagati e all’arresto di un diciannovenne. Il blitz, coordinato dalle Procure ordinaria e minorile di Milano, ha smantellato una rete virtuale dedita alla propaganda suprematista e neonazista. La misura cautelare degli arresti domiciliari è scattata per un diciannovenne italiano residente a Pavia, accusato di aver diretto un gruppo mirato all’istigazione a delinquere per motivi razziali e religiosi, esaltando l’apologia della Shoah.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Suprematismo, odio razziale e manuali per esplosivi sul web: blitz della Digos, perquisizioni anche a Siena

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