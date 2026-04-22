Suprematismo odio razziale e manuali per esplosivi sul web | blitz della Digos perquisizioni anche a Siena
La polizia ha condotto un’operazione contro l’estremismo di destra, con perquisizioni che hanno coinvolto anche la provincia di Siena. Durante le attività sono stati sequestrati manuali per la costruzione di esplosivi e sono stati trovati contenuti legati a movimenti suprematisti e discorsi di odio razziale sul web. L’indagine è ancora in corso e mira a chiarire eventuali collegamenti tra le persone coinvolte.
SIENA – L’ombra dell’estremismo di estrema destra tocca anche la Toscana. C’è infatti anche la provincia di Siena tra i territori finiti al centro di una vasta operazione antiterrorismo condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale, che ha portato a perquisizioni a carico di giovanissimi indagati e all’arresto di un diciannovenne. Il blitz, coordinato dalle Procure ordinaria e minorile di Milano, ha smantellato una rete virtuale dedita alla propaganda suprematista e neonazista. La misura cautelare degli arresti domiciliari è scattata per un diciannovenne italiano residente a Pavia, accusato di aver diretto un gruppo mirato all’istigazione a delinquere per motivi razziali e religiosi, esaltando l’apologia della Shoah.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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