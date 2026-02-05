Scoperta banca fantasma | 500 truffati in tutta Italia e 4 milioni spariti

In tutta Italia, 500 persone hanno subito una truffa da parte di una banca fantasma, che ha fatto sparire circa 4 milioni di euro. La scoperta è arrivata quando i clienti hanno iniziato a rendersi conto che i loro soldi non erano più accessibili. La banca, che sembrava affidabile e all’avanguardia, si è rivelata un’illusione, lasciando molti senza i risparmi investiti. Le autorità hanno avviato le indagini per capire come sia potuto accadere e chi sia dietro questa truffa.

Ancona, 5 febbraio 2026 - Sembrava un istituto di credito moderno ed efficiente, capace di offrire servizi all'avanguardia e rendimenti garantiti. In realtà, era un gigantesco castello di carte costato caro a centinaia di risparmiatori. I finanzieri del Comando provinciale di Ancona hanno smantellato una vera e propria banca abusiva che aveva movimentato oltre 4 milioni di euro, truffando più di 500 persone in tutta Italia, dai ventenni ai pensionati di 85 anni. Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell'ospedale Sant'Orsola nel maxillo-facciale L'operazione "Golden Tree": banca fantasma tra Italia ed Est Europa.

