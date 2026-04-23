Rete di spaccio tra Friuli e Veneto | arrestata coppia di spacciatori

Le forze di polizia hanno arrestato una coppia accusata di gestire un’attività di spaccio di cocaina tra le regioni Friuli e Veneto. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri di Pordenone, su richiesta della Procura, che ha emesso un’ordinanza di misura cautelare. L’indagine ha ricostruito un’attività illecita iniziata all’inizio dell’anno e ancora in corso.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica, un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di una coppia di conviventi accusata di un’attività di spaccio di cocaina protrattasi per tutto il 2025.Sottoposto alla custodia cautelare in.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Tennis: trionfi tra Veneto e Friuli nel weekend di agonismoIl movimento del tennis locale si conferma un ecosistema vibrante e in costante movimento, capace di spostare l’asse della competizione tra i centri... Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rete di spaccio tra Trentino-Alto Adige, Veneto e FVG; Guidone, Squadra mobile: In città una rete fitta di rapporti tra gli operatori della droga; Traffico di droga internazionale, Firenze al centro della rete di spaccio: sgominata banda criminale; Droga: a Firenze sgominata rete internazionale di traffico e spaccio. 13 arresti, 6 domiciliari. Droga tra città e carcere, smantellata rete di spaccio ad AlessandriaUna rete di spaccio radicata sul territorio, capace di muoversi tra le strade della città e le celle del carcere. È un’indagine articolata e lunga quella condotta dalla Squadra mobile di Alessandria, ... giornalelavoce.it Quattro arresti, sequestri di droga e contanti. Operazione dei Carabinieri di Alessandria smantella rete di spaccioALESSANDRIA – È stata rinominata Express l’operazione della Compagnia Carabinieri di Alessandria che ha permesso di smantellare una rete di spaccio attiva ... radiogold.it Rete di Ederson ma il VAR annulla tutto: SUCCEDE DI TUTTO A BERGAMO Gila pasticcia, Krstovic anticipa Motta ed Ederson fa 1-0 Atalanta alla New Balance Arena, ma l'arbitro annulla tutto dopo una OFR Giudicato come carica al portiere l'intervento - facebook.com facebook Guidava rete di neonazisti e antisemiti online: arrestato 19enne #neonazisti x.com