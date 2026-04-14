Tennis | trionfi tra Veneto e Friuli nel weekend di agonismo

Durante il fine settimana si sono svolti diversi eventi di tennis che hanno coinvolto atleti provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Le competizioni hanno visto partecipanti di varie età e livelli, con alcuni risultati che si sono conclusi con vittorie significative per le rappresentative di entrambe le regioni. Il movimento locale si conferma attivo, con un numero crescente di tornei e partecipanti che si alternano tra i diversi centri.

Il movimento del tennis locale si conferma un ecosistema vibrante e in costante movimento, capace di spostare l’asse della competizione tra i centri del trevigiano e le corti friulane. Mentre a Motta di Livenza si concludono le sfide per la categoria Entry Level, il passaggio di testimone sportivo vede protagonisti atleti che hanno saputo trasformare la sfida in territorio ospite in un successo per le proprie realtà di appartenenza. Il weekend ha una concentrazione importante di agonismo, con 22 combattenti impegnati nel torneo Tpra di Motta di Livenza. In questa cornice, Manuel Trevisan, rappresentante dell’Azzano Decimo, ha conquistato la vetta della classifica Entry Level maschile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: trionfi tra Veneto e Friuli nel weekend di agonismo Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Scompare una 16enne, ricerche diramate tra Veneto e Friuli Venezia GiuliaLa giovanissima risulta essere residente a Mogliano Veneto ed è domiciliata a Trieste in località Opicina.