Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto soccorsi in azione

Due valanghe si sono abbattute nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo. I soccorsi sono già sul posto per verificare eventuali feriti o dispersi. Le autorità avvisano gli escursionisti di stare molto attenti e di evitare le zone interessate.

(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi sono in corso le verifiche per possibili persone coinvolte. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia Veneto Maltempo: due dispersi a Brazzano in Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia, crollano tre case: due dispersi Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia Veneto Argomenti discussi: Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Il monito del Cnsas: Rischio valanghe marcato; Valanga a Sella Nevea, incolumi i due sciatori travolti. Due valanghe tra Sella Nevea e Casera Razzo: intervento in corso con due elicotteriDoppia valanga a Sella Nevea e Casera Razzo, si teme il coinvolgimento di persone rimaste sepolte sotto la neve ... nordest24.it Pericolo valanghe, slavina travolge 15 escursionisti: una persona feritaPoco dopo è stato registrato un altro distacco di neve. Immediato l’intervento del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco ... trentotoday.it Giacche colorate, bandiere bianche e arcobaleno, un sole già quasi primaverile. Questo il clima della camminata transconfinaria tra Sesana (in Slovenia) e Opicina organizzata dalla Tavola della pace del Friuli Venezia Giulia. - facebook.com facebook Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.