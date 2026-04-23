Al cinema Bi-Gan realizza un viaggio visionario in un secolo della settima arte, dalle origini al nuovo millennio. Metamorfosi, specchi e miraggi, l’omaggio a un mondo che scompare Al cinema Bi-Gan realizza un viaggio visionario in un secolo della settima arte, dalle origini al nuovo millennio. Metamorfosi, specchi e miraggi, l’omaggio a un mondo che scompare Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Ombre, specchi, riflessi, superfici traslucide, un’odissea dentro a un labirinto di cui bisogna indovinare i segreti e le piste lungo le quali non perdersi (troppo)....🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Resurrection», la sfida dei sognatori al controllo dell’immaginario

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Arriva in Italia 'Resurrection', il nuovo capolavoro visionario di Bi Gan. Dal 23 aprile al Cinema Lumière di Bologna il film premiato a Cannes 2025 #ANSA x.com