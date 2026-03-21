Romics 36 | al centro dell’immaginario tra pop culture innovazione e celebrazioni leggendarie

Il 18 marzo si è svolta a Villa Celimontana la conferenza stampa della 36ª edizione di Romics, il festival internazionale dedicato a fumetto, animazione, cinema e giochi. L’evento si prepara a portare a Roma appassionati e professionisti, offrendo un’occasione per celebrare e scoprire le ultime novità nel mondo dell’immaginario collettivo. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni, attirando numerosi partecipanti e ospiti.

Nella cornice verde di Villa Celimontana, il 18 marzo, si è tenuta la conferenza stampa della 36ª edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, pronto a trasformare ancora una volta Roma in un crocevia dell’immaginario contemporaneo. Dal 9 al 12 aprile, negli spazi di Fiera di Roma, prenderà vita una manifestazione tra le più attese del settore: oltre 400 espositori, cinque padiglioni attivi in contemporanea e più di 70.000 metri quadrati dedicati al fumetto, cinema, videogiochi e intrattenimento. Un evento certificato a livello internazionale che si conferma punto di riferimento per creativi, professionisti e appassionati, offrendo un’occasione concreta di incontro tra industria e pubblico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Romics 36: al centro dell’immaginario tra pop culture, innovazione e celebrazioni leggendarie Articoli correlati Sara Pichelli, Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. Romics: 36^ edizioneLa 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI. Una raccolta di contenuti su Romics 36 al centro dell'immaginario... Temi più discussi: ROMICS, torna la capitale dell’immaginario; Romics 36, a Roma torna il grande festival della cultura pop; Romics 2026: programma, ospiti e biglietti della 36ª edizione; Romics 2026, al via la 36^ edizione 9-12 Aprile alla Fiera di Roma. Romics: 36^ edizioneIl Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella ... funweek.it Romics 2026: programma, ospiti e biglietti della 36ª edizioneÈ stata presentata ufficialmente la 36ª edizione di Romics, che si conferma l’appuntamento imperdibile per gli amanti del fumetto ... eroicafenice.com -20 giorni L’attesa sta per finire: Romics 36 è sempre più vicino! E tu sei pronto Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti! #Romics36 #RoadToRomics facebook Alla Fiera di Roma si terrà la 36ma edizione del @RomicsOfficial dal 9 al 12 aprile. Diversi nomi di rilievo tra i Romics d'Oro alla carriera di quest'anno, tra cui Sara Pichelli, creatrice grafica dello Spider-Man Miles Morales. Guardiamo gli altri ospiti e appuntam x.com