Dopo un periodo di assenza, Resonance: A Plague Tale Legacy torna a essere al centro dell’attenzione con nuove immagini che ritraggono Venezia, una delle ambientazioni più suggestive del gioco. Le immagini mostrano dettagli della città, con i suoi canali e i palazzi storici, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo che i giocatori potranno esplorare. La presentazione si concentra principalmente sulla figura di Sophia ambientata nella cornice veneziana.

Dopo un lungo silenzio, Resonance: A Plague Tale Legacy torna a far parlare di sé con nuove immagini che mostrano una delle ambientazioni più affascinanti del gioco: Venezia. Le scene pubblicate sorprendono per l’atmosfera e per la scelta di una città iconica, che sembra perfettamente integrata nel mondo narrativo della serie. Al centro di tutto c’è Sophia, protagonista di questa nuova avventura, impegnata in un viaggio tra mistero e pericolo. Le immagini mostrano chiaramente che Venezia non sarà solo uno sfondo, ma un ambiente da vivere in modo attivo. Si intravedono scorci tra le strade strette, passaggi sui tetti e percorsi lungo i canali, suggerendo un gameplay basato sull’esplorazione e sul movimento verticale.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resonance: A Plague Tale Legacy riceve nuove immagini con Sophia a Venezia

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E' tutto bellissimo. #APlagueTale (a me manca il secondo gioco, purtroppo). x.com