Un battello di trasporto passeggeri si è improvvisamente messo fuori controllo nel Canal Grande di Venezia. Poco dopo le 11 di questa mattina, ha investito due gondole e una barca, causando il rovesciamento di alcune persone in acqua. Quattro persone sono finite in acqua, ancora da chiarire le circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare i coinvolti e mettere in sicurezza la zona.

Incidente nel Canal Grande a Venezia. Un battello Aliguna di trasporto passeggeri in avaria si è scontrata con due gondole e una barca poco dopo le 11 di oggi, domenica 8 febbraio. Quattro persone sono cadute in acqua e sono state soccorse da vigili del fuoco e sommozzatori, ma non risultano feriti gravi. Secondo quanto riporta Venezia Today, il comandante ha provato a governare la barca, ma il natante non rispondeva ai comandi. La causa potrebbe essere la rottura della guaina del cambio. L'articolo Venezia, battello fuori controllo si scontra con due gondole e una barca: quattro persone in acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezia, battello fuori controllo si scontra con due gondole e una barca: quattro persone in acqua. Le immagini

Un incidente si è verificato questa mattina a Venezia, lungo il Canal Grande.

