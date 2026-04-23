REsistere al Teatro Don Bosco lo spettacolo sulla Liberazione a Padova

Sono passati 81 anni da quel giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale emanò l’ordine di insurrezione generale a tutte le formazioni partigiane combattenti d’Italia. Da quel giorno, il nostro Paese ha scelto il 25 aprile come Giorno della Liberazione: una data che però, a così tanti anni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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