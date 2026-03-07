Piccolo Sushi | al teatro Don Bosco lo spettacolo su un Giappone sospeso nel tempo

Al teatro Don Bosco si terrà domenica 8 marzo alle ore 18 uno spettacolo intitolato

Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all'infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, domenica 8 marzo alle ore 18.00 al Teatro Don Bosco di Brindisi va in scena Piccolo Sushi con Michela Marrazzi scritto e diretto da Tonio De Nitto. In un Giappone sospeso nel tempo, un ragazzino porta avanti l'antica attività di famiglia: vende sushi da uno yatai, come facevano un tempo sua nonna e poi i suoi genitori.

