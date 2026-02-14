Non toccarmi | al teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo contro la violenza sulle donne
Lo spettacolo “Non toccarmi”, portato in scena al teatro Don Bosco, nasce dall’esigenza di denunciare la violenza sulle donne. Ugo Bentivegna ha ideato e diretto lo spettacolo, che porta in scena testimonianze e riflessioni sul tema. La rappresentazione mira a far capire quanto sia ancora diffusa questa piaga sociale, coinvolgendo il pubblico con immagini e parole dirette. Durante la serata, sono stati letti alcuni dati recenti sulle denunce di violenza domestica, per sottolineare l’urgenza di intervenire.
Uno spettacolo, ideato e diretto da Ugo Bentivegna, necessario. Una voce che rompe il silenzio. Il teatro come atto di coscienza.“Non toccarmi” è un grido e una carezza, una riflessione sul corpo, sulla libertà, sull’ascolto e sulla paura.?Attraverso parole, musica e movimento, sette interpreti raccontano la forza e la fragilità di chi sceglie di non tacere più.? Con Raquel Romeo, Silvia Trigona, Martina Cassenti, Irene Manno, Tommaso Gioietta, Alessia Roccaforte, lo spettacolo è arricchito dalle musiche, eseguite dal vivo, da Alfonso Moscato e Fabiano Di Majo, con brani inediti diRaquel Romeo e Alfonso Moscato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
