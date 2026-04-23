Rende rivoluziona le strade | oltre 1 milione per nuovi cantieri

Il Comune di Rende ha deciso di destinare oltre un milione di euro per avviare nuovi progetti di manutenzione e miglioramento delle strade in diverse zone della città. Gli interventi riguarderanno i quartieri di Roges, Sant’Agostino e la zona industriale e sono programmati per il 2025. Questi lavori mirano a riqualificare le arterie stradali e a garantire condizioni più sicure per automobilisti e pedoni.

?? Cosa sapere Il Comune di Rende stanzia oltre un milione di euro per nuovi cantieri stradali. Gli interventi interesseranno quartieri come Roges, Sant’Agostino e la zona industriale nel 2025. Oltre un milione di euro vengono stanziati dall'amministrazione Principe per trasformare la viabilità di Rende attraverso interventi straordinari che coinvolgeranno l'intero territorio comunale, dai quartieri storici alle zone industriali. Mentre le temperature iniziano a salire e la stagione calda si avvi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende rivoluziona le strade: oltre 1 milione per nuovi cantieri EPSTEIN ADASI'NA GTTM - Epstein Adas Olay ve Tüm Gerçekler Notizie correlate Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. Si ricostruiscono le strade distrutte dalle frane: in partenza tre cantieri da oltre 6 milioni di euroPrendono il via oggi, mercoledì, a Casola Valsenio, i cantieri per la sistemazione di via Settefonti, via Capanne e via Lama. Una raccolta di contenuti Rende, scatta il piano da oltre 1 milione: ecco tutte le strade che saranno rifattePrevisti interventi in tutti i quartieri della città di Rende: dal centro alle periferie oltre un milione di euro di lavori per il rifacimento delle strade ... quicosenza.it Rende, Arcavacata riparte: riaprono le scuole e scatta il piano strade da 300mila euroIl piano di rilancio per Arcavacata è realtà. Lunedì il rientro degli studenti nella Secondaria e via al massiccio rifacimento stradale. Cavalieri: «Risultati frutto del gioco di squadra». cosenzapost.it