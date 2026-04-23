Renault chiude il trimestre con ricavi in crescita a 12,5 miliardi

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre dell’anno, il gruppo automobilistico ha registrato ricavi pari a 12,53 miliardi di euro, con un aumento del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è attribuibile sia al settore delle automobili che a quello dei servizi finanziari, che hanno contribuito a questo risultato positivo.

Il gruppo Renault ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 7,3% a 12,53 miliardi di euro, spinti dal settore auto e da quello dei servizi finanziari. Il primo è salito del 6,5% a 10,8 miliardi, il secondo del 13% a 1,72 miliardi. I volumi di vendita sono scesi del 3,3% a 546.183 unità, a seguito di eventi straordinari legati al maltempo, che hanno colpito i siti logistici e produttivi del marchio Dacia in Romania. In crescita del 2,2% a 397.602 vetture le vendite del marchio Renault, che ha confermato la seconda posizione sul podio europeo, compresi i veicoli commerciali leggeri. In calo del 16,3% a 145.335 unità quelle di Dacia e in rialzo del 54,7% quelle di Alpine, grazie al modello A290.🔗 Leggi su Lanazione.it

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