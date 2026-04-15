Asml chiude il trimestre con ricavi in calo a 8,77 miliardi

Il primo trimestre del colosso olandese dei semiconduttori si è concluso con una diminuzione dei ricavi, passati da 9,71 a 8,77 miliardi di euro, mentre l’utile netto è sceso da 2,84 a 2,75 miliardi. La società ha riportato un calo anche nella produzione, senza fornire dettagli specifici sulle cause di questa variazione. I risultati sono stati diffusi attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti sulla situazione attuale.

Il colosso olandese dei semiconduttori Asml ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo da 9,71 a 8,77 miliardi di euro, mentre l' utile netto è sceso da 2,84 a 2,75 miliardi. Per l'intero esercizio il gruppo prevede di raggiungere una quota compresa tra i 36 e i 40 miliardi per le vendite. Commentando i risultati, l'amministratore delegato Cristophe Fouquet li definisce "in linea con le stime, con un margine lordo in crescita dal 52,2 al 53% (dei ricavi, ndr), nella parte più alta della forchetta che avevamo indicato". "Le prospettive di crescita per l'industria dei semiconduttori continuano a rafforzarsi - spiega - e per il secondo trimestre prevediamo vendite totali tra gli 8,4 e i 9 miliardi di euro, con un margine lordo tra il 51 e il 52% dei ricavi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asml chiude il trimestre con ricavi in calo a 8,77 miliardi Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e utili record: oltre 2 miliardi di profittoIl 2025 si chiude con numeri senza precedenti per Poste Italiane, che registra ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto al... Temi più discussi: ASML: ricavi del primo trimestre a 8,77 miliardi di euro; ASML prima dei conti: arriva il breakout sopra 1.307 euro?; ASML Q1 2026: guidance alzata, obiettivo ricavi €36-40 miliardi; TSMC, forte domanda spinge il fatturato del primo trimestre (+35,1%) oltre le stime. ASML chiude il trimestre con ricavi in calo a 8,77 miliardiL'utile a 2,75 miliardi. Per il 2026 stimate vendite fino a 40 miliardi ... msn.com ASML alza le previsioni sui ricavi 2026 mentre la domanda di chip AI spinge il Q1Il modo più veloce per scoprirlo è con il nostro calcolatore del Fair Value. Utilizziamo una combinazione di 17 modelli di valutazione collaudati per garantire la massima precisione. Scopri il ... it.investing.com Il colosso europeo dei chip ASML alza le previsioni per il 2026 grazie alla forte domanda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale. Il gigante olandese ha battuto le aspettative di ricavi e utili nel primo trimestre 2026: utile netto a 2,8 miliardi di euro, ricavi a - facebook.com facebook