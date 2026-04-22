L' Oreal nel primo trimestre ricavi +3,6% a 12,15 miliardi

Nel primo trimestre, i ricavi di un noto gruppo nel settore della bellezza sono aumentati del 3,6%, raggiungendo i 12,15 miliardi di euro. Il responsabile aziendale ha commentato positivamente i risultati, sottolineando la sovraperformance rispetto a un mercato ancora attivo e la crescita della quota di mercato a livello globale. I dati indicano un andamento stabile e in crescita per il primo trimestre dell’anno.

L'Oreal chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,6% a 12,15 miliardi. "Un ottimo inizio - commenta il ceo Nicolas Hieronimus - Non solo abbiamo sovraperformato un mercato della bellezza che rimane dinamico ma abbiamo anche accelerato la nostra quota di mercato a livello globale. La ripresa del secondo semestre 2025 nei nostri due paesi principali, Stati Uniti e Cina, è proseguita e in entrambi abbiamo sovraperformato il mercato. Nonostante le attuali incertezze geopolitiche e macroeconomiche, siamo ottimisti sulle prospettive del mercato globale della bellezza. Il nostro modello multipolare, la determinazione dei nostri team e la nostra capacità di innovazione mi rendono fiducioso che continueremo a sovraperformare e a raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e degli utili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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