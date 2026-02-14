Napoli il Comune | Sui centri sociali lavoriamo per soluzioni condivise

Il Comune di Napoli ha deciso di intervenire sui centri sociali dopo alcuni episodi di tensione tra i giovani e le forze dell’ordine. Il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato che l’obiettivo è trovare soluzioni condivise che permettano di mantenere aperti gli spazi di aggregazione senza compromettere la sicurezza pubblica. Recentemente, alcuni residenti hanno denunciato problemi legati alla musica troppo alta e alle attività notturne, spingendo l’amministrazione a intervenire.

"L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, fin dal suo insediamento, ha seguito con attenzione le vicende dei centri sociali attivi a Napoli, riconoscendone il valore aggregativo e di promozione socio-culturale. Per questo motivo, l'interlocuzione non si é mai fermata, anche con l'avvio di percorsi finalizzati ad assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto della legalità, attraverso il confronto con altri enti eventualmente coinvolti e la condivisione delle scelte con quanti vivono gli spazi occupati". E' quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. "In alcuni casi può essere percorsa una procedura finalizzata a valorizzare l'uso collettivo dei beni comuni.