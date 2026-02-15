Centri sociali a Napoli | il Comune cerca soluzioni condivise per la comunità

A Napoli, i centri sociali hanno manifestato contro le chiusure imposte dal Comune, spingendo l’amministrazione a cercare un accordo. La protesta è scoppiata dopo che il Comune ha deciso di ridurre gli spazi dedicati a queste realtà, motivando la decisione con esigenze di sicurezza e ordine pubblico. I rappresentanti dei centri sociali hanno portato in piazza dieci associazioni, chiedendo di rispettare il ruolo che svolgono nella comunità locale. La tensione cresce mentre le parti cercano di trovare un punto d’intesa.

"> Napoli: Protesta dei Centri Sociali e Apertura al Dialogo. Il 14 febbraio 2026, Napoli si è trovata al centro di una protesta organizzata dai centri sociali. In risposta a questa mobilitazione, il sindaco Gaetano Manfredi ha ribadito la disponibilità al dialogo e al confronto con i gruppi coinvolti. L'amministrazione comunale ha chiarito che conversa attivamente con i rappresentanti di queste realtà, riconoscendo l'importanza del loro operato nella promozione di attività socio-culturali e aggregative. Un Impegno Costante per il Dialogo.