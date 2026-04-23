Relamping alle due palestre del liceo Grassi

La Provincia di Lecco sta lavorando per migliorare l'illuminazione delle due palestre del liceo Grassi, attraverso studi tecnici specifici. Attualmente sono in corso analisi per individuare i corpi illuminanti a led più adatti, con l’obiettivo di offrire un’illuminazione più efficace. Il progetto prevede anche un risparmio energetico, grazie a un’installazione più moderna e efficiente. Il lavoro si inserisce in un intervento volto a aggiornare le strutture scolastiche.

Più luce in palestra al liceo. La Provincia di Lecco sta effettuando studi illuminotecnici per individuare i corpi illuminanti a led che garantiscono una migliore illuminazione e consentono un notevole risparmio energetico. In quest’ottica, nei giorni scorsi è stato effettuato il relamping delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Robotica e ricerca: il liceo Grassi torna alle finali nazionali della First Lego League Musica in pediatria con gli studenti del liceo musicale GrassiUna mattinata all’insegna della musica e della condivisione ha accompagnato, questo mercoledì 22 aprile, gli ospiti del reparto di pediatria... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Relamping alle due palestre del liceo Grassi; Lecco, relamping alle palestre del Liceo Grassi; Lecco: relamping per le due palestre del Liceo Grassi; Liceo Grassi di Lecco: relamping della due palestre. Liceo Grassi di Lecco relamping delle due palestreLa Provincia di Lecco sta effettuando studi illuminotecnici per individuare i corpi illuminanti a led che garantiscono una migliore illuminazione e consentono un notevole risparmio energetico. In ques ... resegoneonline.it Ti portiamo con noi nel relamping al Museo del Volo (VA) Scorri le immagini per scoprire come siamo passati da un impianto obsoleto e ad alto consumo energetico a un sistema efficiente e sostenibile. Guarda il video YouTube per approfondire: https://www - facebook.com facebook