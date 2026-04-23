Relamping alle due palestre del liceo Grassi

Da leccotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Lecco sta lavorando per migliorare l'illuminazione delle due palestre del liceo Grassi, attraverso studi tecnici specifici. Attualmente sono in corso analisi per individuare i corpi illuminanti a led più adatti, con l’obiettivo di offrire un’illuminazione più efficace. Il progetto prevede anche un risparmio energetico, grazie a un’installazione più moderna e efficiente. Il lavoro si inserisce in un intervento volto a aggiornare le strutture scolastiche.

Più luce in palestra al liceo. La Provincia di Lecco sta effettuando studi illuminotecnici per individuare i corpi illuminanti a led che garantiscono una migliore illuminazione e consentono un notevole risparmio energetico. In quest’ottica, nei giorni scorsi è stato effettuato il relamping delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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