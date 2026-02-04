Fine vita Avvocatura regionale | La legge Toscana resta in piedi

La commissione sanità del Consiglio regionale toscano ha ascoltato oggi gli avvocati dell’ufficio legale per capire cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge sul suicidio assistito. Nonostante la decisione, l’avvocatura ha confermato che la normativa toscana resta in vigore e si applica ancora sui pazienti. La discussione si è concentrata sui passaggi da seguire e sui rischi legali, mentre i politici si preparano a eventuali aggiornamenti o interventi legislativi futuri.

In audizione, si spiega in una nota, sono intervenute Barbara Mancino dell’avvocatura regionale affari legislativi e giuridici della Regione Toscana, Silvia Fantappiè, dirigente responsabile settore affari generali e supporto giuridico alla direzione, e Francesca Casalotti, dirigente del settore Assistenza giuridica e legislativa del Consiglio regionale che hanno illustrato i punti cardine della sentenza. Mancino ha evidenziato come “il primo profilo messo in evidenza dalla Consulta è la legittimità dell’intera legge e dell’intervento del legislatore regionale in questo campo”. Ha poi spiegato come la Corte Costituzionale abbia invece “ritenuto non costituzionale la tempistica che la legge poneva in termini inderogabili perché, sotto questo profilo, ha ritenuto necessaria l’uniformità su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La legge della Regione Toscana sul fine vita rimane in vigore e può essere applicata immediatamente, nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale ha giudicato legittima la legge regionale toscana sul fine vita, confermando la validità del suo impianto normativo.

