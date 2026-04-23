Regione | presentati quattro nuovi bandi su sviluppo imprese e innovazione

L'assessorato regionale delle Attività produttive ha avviato un confronto con il territorio riguardo a quattro nuovi bandi dedicati a sviluppo, imprese e innovazione. Questi bandi sono finanziati dal Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027 e puntano a sostenere progetti e iniziative locali. La regione ha presentato ufficialmente i contenuti, aprendo un dialogo con le realtà coinvolte per raccogliere eventuali osservazioni e approfondimenti.

Avviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione, a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L'incontro si è tenuto oggi, nella sala Libero Grassi di via degli Emiri, a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Presentati 4 nuovi bandi della Regione su sviluppo, imprese e innovazione: "Strumenti concreti per sostenere le aziende"Avviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a... Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazioneAvviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Attività produttive, quattro bandi per imprese, sviluppo e innovazione; L’Asti-Cuneo aperta al traffico a quattro corsie; Attività produttive, l'assessore Tamajo presenta quattro nuovi bandi per lo sviluppo delle imprese; Bus più nuovi e più efficienti: così cambia il trasporto pubblico a Livorno. Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazioneAvviato dall'assessorato regionale delle Attività produttive il confronto con il territorio sui contenuti dei quattro nuovi bandi destinati a sviluppo, imprese e innovazione, a valere sul Pr Fesr Sici ... italpress.com Attività produttive, presentati quattro nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione: Sosteniamo e attraiamoIl confronto per i nuovi bandi della Regione SicilianaIl confronto per i nuovi bandi ... msn.com Lavoratori e precari storici degli Uffizi, in Regione firmata l'intesa x.com Liratv. . IN ONDA ORA Sant'Agnese SUL CH 18 DTT IN REGIONE CAMPANIA Sintonizzati su LIRATV ESEIPROTAGONISTA | www.liratv.it #LiraTV #Film #Cinema #Salerno #SantAgnese - facebook.com facebook