Reggio Emilia trovati in possesso di ascia pistola e targhe false

Reggio Emilia, 23 aprile 2026 - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina sono intervenuti in seguito a un episodio in cui sono stati trovati due uomini in possesso di un’ascia, una pistola e targhe false. Durante il controllo, sono stati sequestrati gli oggetti e sono state avviate le procedure di identificazione. Le persone coinvolte sono state portate in Questura per ulteriori accertamenti.

Reggio Emilia, 23 aprile 2026 - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina sono intervenuti ieri sera per un controllo nella zona del campo nomadi di via Ancini, a Reggio, dopo la segnalazione di un cittadino sulla presenza di uomini che sarebbero stati "in possesso di armi” e che si dovevano essere poi diretti verso un esercizio commerciale nei dintorni. Gli agenti hanno rintracciato tre individui, tra i 25 e i 47 anni di età, in un bar di via Marx. La perquisizione, estesa anche alla roulotte usata dal più giovane dei tre uomini, ha permesso di rinvenire un’ascia, un caricatore rifornito di cartucce vere nonché una pistola, poi appurato essere una scacciacani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, trovati in possesso di ascia, pistola e targhe false Notizie correlate Posto di blocco della Polizia: denunciato 28enne in possesso di un'ascia di 30 centimetriNel bagagliaio dell'auto portava due taniche di benzina vuote e un’accetta con lama in ferro di circa 30 cm, delle quali non ha saputo fornire una... Fermati due spacciatori trovati in possesso di droga e contantiArezzo, 4 marzo 2026 – Due arresti da parte delle volanti della Polizia di Stato: fermata l'attività di due spacciatori trovati in possesso di droga... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 10 anni dal processo Aemilia; Il TT Reggio Emilia batte il Milano Sport e torna in serie A1 dopo tre stagioni; per un lavoro dignitoso. il primo maggio reggiano di cgil cisl uil; Reggio Emilia, rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe, 7 giovani feriti. La rabbia del sindaco: Servono più uomini per la sicurezza. Reggio Emilia, trovati in possesso di ascia, pistola e targhe falseReggio Emilia, 23 aprile 2026 - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina sono intervenuti ieri sera per un controllo nella zona del campo nomadi di via Ancini, a Reggio, dopo la segna ... ilrestodelcarlino.it Rapina in stazione a Reggio: arrestato 8 mesi dopo dalla poliziaREGGIO EMILIA – È stato arrestato nel primo pomeriggio di martedì 14 aprile un 30enne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, rintracciato dalla polizia du ... reggionline.com Scatta una sanzione da 1.000 euro, nuovi controlli tra Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia - facebook.com facebook