Posto di blocco della Polizia | denunciato 28enne in possesso di un' ascia di 30 centimetri

Un giovane di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia ad Assisi dopo essere stato trovato in possesso di un’ascia e taniche di benzina vuote nel suo veicolo. Durante un normale controllo, gli agenti hanno notato l’auto sospetta e hanno deciso di ispezionarla. Nel bagagliaio, l’uomo aveva un’accetta con lama in ferro lunga circa 30 centimetri e due taniche vuote di benzina. Il 28enne non ha saputo spiegare perché portasse con sé quegli oggetti. La polizia ha sequestrato tutto e avviato le procedure di denuncia.

