Oasi canina abbandonata | tra promesse vuote e fondi dispersi

Un’area destinata alla tutela degli animali, trasformata in un campo incolto, si presenta oggi come risultato di un progetto avviato nel 2021 a seguito di un’ordinanza di sgombero. Il progetto prevedeva la creazione di un’oasi canina, ma nel tempo ha subito una gestione che ha portato alla dispersione di fondi pubblici e all’abbandono di strutture destinate ai cani. La situazione attuale riflette le difficoltà nel mantenere attivi gli interventi promessi.

Un progetto di tutela animale nato da un’ordinanza di sgombero del 20 aprile 2021 è oggi ridotto a un campo incolto, trasformando una promessa elettorale in un caso di gestione inefficiente delle risorse pubbliche. Mentre l’area destinata all’Oasi Canina giace abbandonata, il Comune continua a drenare fondi per servizi esterni, lasciando la gestione del randagismo nelle mani del volontariato. Dall’annuncio trionfale al degrado del territorio. Tutto ebbe inizio nel maggio del 2021, quando il sindaco presentò con estremo orgoglio lo sblocco delle procedure per il nuovo canile sanitario e l’Oasi Canina. Quella comunicazione ufficiale arrivava a pochi giorni di distanza dall’ordinanza di sgombero urgente emessa il 20 aprile 2021 per liberare l’area prescelta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oasi canina abbandonata: tra promesse vuote e fondi dispersi Notizie correlate Sanità: Brotzu bloccato da 10 anni, cantieri fermi e promesse vuoteLa denuncia arriva dal sindacato Usb Sanità, guidato da Gianfranco Angioni, che evidenzia come la piastra tecnologica dell’Arnas Brotzu sia ferma... Sanità a Rieti: stop ai gettonisti e polemica sui fondi dispersiI disagi che colpiscono il sistema sanitario di Rieti sono stati al centro di un acceso confronto pubblico avvenuto ieri presso la sala conferenze...