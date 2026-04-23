Domenica alle 18.30 in piazza Duomo si terrà la presentazione delle dodici liste del Centrodestra a Reggio Calabria. La conferenza sarà guidata da Francesco Cannizzaro, che ha annunciato l’evento attraverso un comunicato ufficiale. L’iniziativa si svolgerà in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle liste o sugli eventuali simboli associati. La giornata si inserisce nel calendario delle iniziative politiche in vista delle prossime consultazioni elettorali.

? Cosa sapere Francesco Cannizzaro presenta 12 liste del Centrodestra domenica alle 18.30 in piazza Duomo.. La coalizione definisce la struttura elettorale prima della scadenza del 25 aprile.. Dodici liste del Centrodestra per le elezioni comunali di Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro ha svelato i dettagli della coalizione e il luogo del grande appuntamento previsto per domenica alle 18.30 in piazza Duomo. La corsa verso le urne si fa concreta e i numeri iniziano a delinearsi con precisione millimetrica. Mentre la scadenza per la presentazione ufficiale delle liste è fissata per sabato 25 aprile alle ore 12, la grafica della campagna elettorale ha già messo nero su bianco la composizione del fronte che sostiene i due candidati principali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il Centrodestra svela 12 liste e l’inno segreto

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