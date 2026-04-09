Reggio Calabria | il traguardo di Paolo Raffa svela il segreto

A Reggio Calabria, il centesimo compleanno di un cittadino è stato celebrato dall’amministrazione locale, trasformando il momento in un’occasione di aggregazione per la comunità. La festa ha coinvolto le autorità e i residenti, rendendo il compleanno un evento pubblico e condiviso. La cerimonia ha avuto luogo nel centro della città, con il coinvolgimento di familiari e amici del festeggiato.

Il centesimo compleanno di Paolo Raffa è diventato un momento di aggregazione collettiva a Reggio Calabria, dove il traguardo del cittadino è stato celebrato ufficialmente dall’amministrazione locale. Davanti ai numerosi parenti presenti, il delegato comunale Gianni Latella ha consegnato una pergamena commemorativa per onorare questo importante passaggio vitale. Un indicatore sociale tra benessere climatico e stili di vita. L’evento che ha coinvolto la comunità reggina non rappresenta solo un festeggiamento privato, ma mette in luce un fenomeno demografico sempre più frequente nel territorio urbano. Il raggiungimento del secolo di vita da parte di Paolo Raffa segnala un’evoluzione positiva nell’aspettativa media della popolazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: il traguardo di Paolo Raffa svela il segreto Cento anni di emozioni: familiari, amici e Comune festeggiano il prestigioso traguardo di Paolo RaffaAl cospetto dei numerosi familiari il Comune di Reggio Calabria, nella persona del delegato Gianni Latella, ha omaggiato con una pergamena il... Arriva a Reggio Calabria il grande show di successo del circo Paolo OrfeiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Argomenti più discussi: Cento anni di emozioni: familiari, amici e Comune festeggiano il prestigioso traguardo di Paolo Raffa; Il GOM Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria; A Reggio Calabria, nasce la casa degli sport da combattimento: la Dekaju Kombat; Pirossigeno Cosenza Basket vince a Reggio Calabria: primato blindato al PalaLumaka. Reggio, il Cordon Bleu celebra mezzo secolo: 50 anni di impegno e qualitàll Cordon Bleu festeggia il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività, confermandosi uno dei luoghi più iconici e amati di Reggio Calabria. Fondato nel 1976 sul Corso Garibaldi, non è solo uno ... citynow.it Situata sul lungomare, sarà intitolata a Francesco, Marzio, Fortunato e Giuseppe, i poco più che ventenni che persero la vita nel 2016 sulla Salerno-Reggio Calabria. Ricorderà anche tutte le altre vittime della strada. Il sindaco Simona Scarcella: «Sempre vivi - facebook.com facebook A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com