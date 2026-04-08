Reggio Calabria | tra metro leggera e acqua il piano di Più Europa

A Reggio Calabria, il coordinatore di Più Europa ha annunciato il sostegno del suo movimento a un progetto politico in vista delle prossime elezioni comunali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le alleanze per il futuro della città. La scelta si inserisce in un quadro di discussioni sulle proposte per lo sviluppo locale, che coinvolgono vari settori, tra cui trasporti e gestione delle risorse idriche.

Nino Santisi, coordinatore di Più Europa per Reggio Calabria, ha formalizzato l’appoggio del suo movimento al progetto progressista in vista delle imminenti elezioni comunali nel capoluogo calabrese. L’annuncio segna l’ingresso ufficiale della formazione politica all’interno della coalizione di centro-sinistra, con l’obiettivo di portare al tavolo decisionale una serie di priorità strategiche basate su standard europei per l’amministrazione cittadina. Il immediato della proposta di Santisi riguarda la risoluzione definitiva della carenza idrica, un problema che il coordinatore definisce ormai intollerabile e che richiede interventi tecnici competenti per essere superato definitivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: tra metro leggera e acqua, il piano di Più Europa Qualità dell’aria, Reggio Calabria è tra i capoluoghi calabresi più virtuosiSecondo il rapporto "Mal’Aria di città 2026" di Legambiente, la Calabria rispetta i limiti di polveri sottili e biossido di azoto La qualità... Reggio Calabria: Noi Liberali punta a riformare acqua, tasse e degradoNoi Liberali si prepara a scendere in campo a Reggio Calabria Noi Liberali ha ufficializzato la propria candidatura alle prossime elezioni... Argomenti più discussi: Roma, controlli nelle fermate metro: in manette 27enne di Reggio Calabria per rapina ad un 14enne; Calabria, prezzi delle case in aumento dello 0,9% nel I trimestre 2026; Notizie - Avviso per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie (elementari) residenti a Reggio Calabria – A.S. 2026/2027; Restanza e tornanza, Reggio non è un paese per giovani!. Reggio, Confartigianato presenta un progetto destinato ai giovani disoccupatiDurante l’evento si daranno tutte le informazioni sulle opportunità dei nuovi quattro bandi finanziati dal Comune di Reggio Calabria tramite il PN Metro Plus ... citynow.it A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo - facebook.com facebook