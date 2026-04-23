Reggiana vs Palermo trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano la Reggiana e il Palermo. La partita si svolge in Italia, con entrambe le squadre che cercano punti per raggiungere i loro obiettivi di classifica. La Reggiana, in lotta per la salvezza, si prepara ad affrontare una squadra che punta ai playoff. La partita sarà disponibile in diretta e in streaming su piattaforme dedicate.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani credono ancora nella salvezza, ma dovranno superare i rosanero lanciati verso i playoff. Reggiana vs Palermo si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15 presso il Mapei Stadium REGGIANA VS PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sarà un finale incandescente per gli emiliani a causa dell’ultima posizione in classifica. La sconfitta contro il Padova ha peggiorato la situazione, favorendo il sorpasso di Spezia e Pescara. Fondamentale, dunque, per la squadra di Bisoli, fare risultato contro il Palermo I siciliani sono in serie positiva da cinque giornate, durante le quali hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Palermo, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Monza-Modena, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Avellino-Bari, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti DIRETTA/ Palermo Reggiana (risultato finale 2-1): non basta il pari di Tavsan! (Serie B 23 agosto 2025)Con la diretta Palermo Reggiana possiamo parlare di una partita che ha una lunga storia, ma con anche lunghe pause. Ad esempio, si potrebbe ricordare che per arrivare a contare le dieci partite più ... ilsussidiario.net Video Palermo Reggiana (2-1)/ Gol e highlights: la decide Pierozzi nella ripresa! (Serie B, 23 agosto 2025)Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo non stecca la prima vincendo per 2 a 1 contro la Reggiana. Nel primo tempo i rosanero partono forte fallendo un’occasione con Ceccaroni di testa già verso il 6? ed ... ilsussidiario.net