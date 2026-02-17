Infinix note 60 ultra batteria da 7000 mah e fotocamera da 200 mp trapelata

Infinix ha rivelato che il nuovo Note 60 Ultra sarà dotato di una batteria da 7000 mAh e di una fotocamera da 200 MP, a causa delle recenti fughe di notizie online. Questa combinazione promette un’autonomia estesa e scatti di alta qualità, attirando l’attenzione di chi cerca uno smartphone potente e duraturo.

Questo testo analizza le possibili caratteristiche del nuovo modello Infinix Note 60 Ultra, mettendo in evidenza design, display, fotocamere, componentistica, batteria e sistema operativo, basandosi su indiscrezioni e presentando una sintesi chiara e fattuale delle principali novità. infinix note 60 ultra: design ispirato a iphone e caratteristiche chiave. Secondo le prime fughe di reparto, il note 60 ultra adotterà una lingua stilistica innovativa con richiamo agli ultimi modelli iphone. Il pannello posteriore mostrerebbe una sezione prominente dedicata al modulo fotografico, all'interno del quale potrebbe essere integrato un secondo display.