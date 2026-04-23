Record per la Vespa | venduta a 182.000€ una rarissima Serie 0 del ’48

Una Vespa rara del 1948, una delle 60 prodotte tra il 1946 e il 1948, ha raggiunto un prezzo record di 182.000 euro all'asta online. L'esemplare, una Serie 0 con telaio 1003, è stato venduto su Catawiki. Si tratta di una delle poche versioni di questo modello, molto ricercata tra collezionisti e appassionati. La vendita ha superato le aspettative di mercato per questa particolare Vespa d'epoca.

? Cosa sapere Vespa 98 Serie 0 telaio 1003 venduta su Catawiki per 182.000 euro.. L'esemplare fa parte di soli 60 modelli prodotti tra il 1946 e il 1948.. Una Vespa 98 Serie 0 del 1948, con numero di telaio 1003, è stata appena venduta all’asta sulla piattaforma Catawiki per la cifra record di 182mila euro, segnando il valore più alto mai raggiunto per questo iconico mezzo. L’evento collezionistico mette in luce un pezzo di storia della mobilità che, pur essendo nato come soluzione economica per la ricostruzione del dopoguerra, ha oggi un valore commerciale superiore a quello di numerose auto sportive usate. Questo esemplare specifico rappresenta una rarità assoluta: fa infatti parte della cosiddetta pre-serie, un gruppo limitatissimo di soli 60 modelli prodotti tra il 1946 e il 1948, all’interno di un totale di circa 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record per la Vespa: venduta a 182.000€ una rarissima Serie 0 del ’48 Notizie correlate Leggi anche: Tesla Model 3: batteria al 20,8% di degrado dopo 182.000 km Al Parco Nazionale del Circeo avvistata una rarissima cutrettola di BeringAl Parco Nazionale del Circeo avvistata e fotografata una cutrettola di Bering, specie rarissima in Europa: l’osservazione risale a fine gennaio 2026... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’eterna Vespa festeggia i suoi primi 80 anni: da rivoluzione a icona mondiale. La storia; Vespa Gts310, 2024; TG5: Per Vespa e Ape è festa grande Video; 80 Anni di Vespa: storia e successo dell'icona Piaggio. Vespa, 80 anni e un record: il modello più raro venduto a 182mila euroLa Vespa compie 80 anni: un modello del 1948 è stato venduto a 182mila euro, diventando lo scooter più caro della storia ... quifinanza.it Vespa Club Pietra Ligure, quarta edizione da record per la Benedizione dei caschiGrande partecipazione, domenica scorsa in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, per il tradizionale appuntamento con la Benedizione dei caschi, evento promosso dal Vespa Club pietrese e ormai diventato ... svsport.it Il SUV cinese Jaecoo 7 supera vendite record nel Regno Unito, sfidando i marchi premium locali grazie a prezzo competitivo e tecnologia avanzata. https://auto.everyeye.it/notizie/jaecoo-svela-stiamo-conquistando-clienti-acquistavano-range-rover-871333. - facebook.com facebook Addio a Djibo, è morto all’età record di 27 anni il leone più vecchio d’Europa (salvato da un rifugio dopo una vita al circo) x.com