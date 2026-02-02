Al Parco Nazionale del Circeo avvistata una rarissima cutrettola di Bering

Al Parco Nazionale del Circeo è stato avvistato un esemplare molto raro di cutrettola di Bering. La specie, che normalmente si trova tra Alaska e Siberia, è stata vista e fotografata da alcuni visitatori, suscitando grande sorpresa tra gli esperti. È un evento che non si verificava da tempo in queste zone.

Un avvistamento fuori dall'ordinario, documentato con immagini. Al Parco Nazionale del Circeo è stata osservata e fotografata una cutrettola di Bering (Motacilla tschutschensis), specie che nidifica nelle regioni artiche e subartiche tra Alaska ed estremo oriente della Russia (Siberia). Il naturalista e fotografo Simone Proietti è riuscito a immortalarla durante un'escursione a fine gennaio 2026. Una specie "separata" solo dal 2003. La cutrettola di Bering, come suggerisce il riferimento allo Stretto di Bering, è legata a un'area di riproduzione molto distante dall'Italia.

