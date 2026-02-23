Tesla Model 3 | batteria al 20,8% di degrado dopo 182.000 km

La batteria di una Tesla Model 3 Performance si degrada del 20,8% dopo aver percorso 182.000 km. La causa principale di questo calo si attribuisce all'uso quotidiano e alle alte temperature di esercizio. Il test ha esaminato attentamente le condizioni della batteria, evidenziando una perdita di capacità significativa in quasi sette anni di utilizzo. La situazione mette in luce la resistenza delle batterie agli anni e ai chilometraggi elevati.

Tesla Model 3: la batteria dopo 7 anni e 182.000 km. Un test approfondito rivela le condizioni della batteria di una Tesla Model 3 Performance dopo sette anni e 182.000 chilometri di utilizzo. Lo studio, condotto da uno youtuber norvegese, offre spunti interessanti sul degrado delle batterie elettriche e sulle loro prestazioni nel tempo. La Tesla Model 3 Performance del 2019, posseduta inizialmente dallo youtuber Bjørn Nyland, ha accumulato 182.000 chilometri in sette anni. Nyland ha analizzato le condizioni della batteria, scoprendo un degrado del 20,8%, con una capacità residua di circa 58 kWh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

