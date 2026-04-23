Rebetissa - David Prudhomme

David Prudhomme, nato nel 1969 a Tours, in Francia, è un autore e illustratore di fumetti che divide il suo tempo tra Parigi e Bordeaux. La sua carriera si concentra sulla creazione di storie illustrate, con un occhio particolare per il fumetto. La sua attività professionale include pubblicazioni e collaborazioni nel settore editoriale, e le sue opere sono state apprezzate nel panorama francese.

David Prudhomme è un autore e illustratore di fumetti nato nel 1969 a Tours, in Francia. Vive tra Parigi e Bordeaux. Queste pagine sono un estratto del graphic novel Rebetissa (Coconino press 2026). La recensione di Francesco Boille è a pagina 89. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 77. Compra questo numero Abbonati .🔗 Leggi su Internazionale.it

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