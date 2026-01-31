Chi è il marito di Arianna David David Liccioli | Dopo l’inferno con lui ho una nuova vita

Arianna David si racconta a cuore aperto. Dopo un passato difficile con il suo ex, Marco Bocciolini, ora vive una nuova vita con il marito, David Liccioli, e i loro due figli, Tommaso e Gregorio. La showgirl parla di come questa svolta le abbia cambiato la vita, lasciandosi alle spalle momenti complicati.

Arianna David oggi è felicemente sposata con David Liccioli e mamma orgogliosa di due figli, Tommaso e Gregorio, avuti dall’ ex compagno Marco Bocciolini. Eppure nella sua mente – complici anche le notizie di cronaca degli ultimi tempi – il ricordo dell’incubo che ha vissuto è sempre presente: «Anche se sono passati diversi anni, è difficile riprendersi, devo ancora superarlo completamente. Qualsiasi cosa sento o vedo, mi viene un’ansia che devo curare e che prima invece non avevo». Arianna non ha rivelato quale dei due ragazzi abbia problemi di salute ma ha spiegato che « ci sono state avvisaglie già da piccino ». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"Sono rimasta incinta a 44 anni di mio marito David per due volte, ma abbiamo perso entrambi i bambini". Arianna David si confessa sul dolore mai superato per la perdita di due figli avuti dal marito David Liccioli. Miss Italia 1993 rivela anche un retroscena sul facebook