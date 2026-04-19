David de Gea si unisce al dibattito su David Raya e il gol dello spagnolo | Sicuramente ha meno concentrazione

Un nuovo dibattito si apre tra gli appassionati di calcio riguardo alla recente prestazione di un portiere e al gol segnato da un suo collega spagnolo. Alcuni commentatori hanno commentato pubblicamente la concentrazione del portiere coinvolto, affermando che avrebbe avuto meno attenzione durante l’azione decisiva. La questione ha suscitato discussioni sui social e tra gli esperti, senza che siano state ancora fornite dichiarazioni ufficiali o giudizi definitive.

2026-04-10 04:48:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il portiere Davide de Gea nazionale con la squadra spagnola in due Coppe del Mondo e due Coppe Europee, ha dichiarato che l’attenzione che ha Davide Raya il portiere dell’Arsenal, è forse più giovane degli altri portieri perché gioca in Premier League. Ci sono persone che stanno andando molto bene fuori dalla Spagna e che meritano credito Davide de Gea “Sicuramente Raya ha meno attenzione. Adesso si vede un po’ di più la Premier League, ma prima si vedeva solo il campionato spagnolo e la Premier non si vedeva affatto. Ci sono persone che stanno facendo molto bene fuori dalla Spagna e che meritano anche credito.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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