Il governo ha affrontato un calo delle aspettative di deficit, che si attesta ora al 3,1%, ridimensionando le possibilità di una manovra economica più ampia. La nuova strategia si concentra su un equilibrio tra realismo e sostegno alle imprese, con l’obiettivo di mantenere stabile la direzione delle politiche finanziarie senza compromettere la ripresa. Le decisioni recenti segnano un cambio di approccio, puntando a una gestione più prudente delle risorse pubbliche.

Incassato il colpo, quel deficit al 3,1% che ha compromesso le speranze di una manovra espansiva e di nuovi, ingenti, aiuti alle famiglie alle prese con l’aumento dei costi energetici, per Giancarlo Giorgetti è tempo di andare avanti e provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo, abbozzando i principi della finanziaria che verrà, l’ultima del governo di Giorgia Meloni. Tutto nero su bianco nella premessa, firmata dallo stesso ministro dell’Economia, al Documento di finanza pubblica approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei ministri, l’ex Def che tradizionalmente segna il perimetro del bilancio pubblico. Prima certezza, il sostegno del governo all’economia reale non verrà meno, nonostante il ridotto spazio di manovra sui conti.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Realismo e sostegno all’economia. La nuova rotta di Giorgetti

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