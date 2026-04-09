Economia italiana in rallentamento? Credo nei miracoli | la riposta di Giorgetti in Senato – Video

Durante una seduta in Senato, un rappresentante del governo ha commentato la situazione economica italiana, affermando di credere nei miracoli nonostante il rallentamento. Nel frattempo, lo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente ha influito sui piani di bilancio, complicando le stime sulle principali variabili economiche e mettendo sotto pressione le previsioni del Documento di finanza pubblica.

Lo choc energetico causato dalla guerra in Medio Oriente ha sconvolto i piani del governo alle prese con la messa a punto del Documento di finanza pubblica con le stime sull’andamento delle principali variabili economiche. Così al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non resta che “credere ai miracoli “, come ha ammesso lui stesso rispondendo in question time al Senato a un’interrogazione del leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Premesso che io ai miracoli ci credo”, ha detto il titolare del Mef, “vorrei evidenziare che il quadro delineato dalle più recenti evidenze statistiche non indica un deterioramento strutturale dell’economia italiana, che anzi ha dimostrato una significativa resistenza allo shock sul commercio internazionale delle nuove politiche sui dazi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Economia italiana in rallentamento? Credo nei miracoli”: la riposta di Giorgetti in Senato – Video Pil, Giorgetti: “Credo nei miracoli, l’Italia è resiliente”Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran... Giorgetti, credo nei miracoli, in passato spesso previsioni superate"Premesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro" delineato dalle ultime ultime statistiche "non indica il deterioramento... Temi più discussi: Tutti i danni della guerra in Iran sull’economia italiana; Bankitalia taglia le stime sul Pil, crescita zero con la guerra in Iran; L’insostenibile pesantezza delle revisioni; Cosa succede ai Btp se lo spread torna sopra i 100 punti? Gli effetti della guerra sui titoli di Stato. Crisi in Italia per la guerra in Iran, crescita a rischio secondo il MefIl Mef avverte che una guerra in Medio Oriente di lungo periodo potrebbe compromettere crescita, fiducia e stabilità energetica ... quifinanza.it Kpmg, mercato M&A in rallentamento nel primo trimestre dell’anno. Media e tech i settori più dinamiciI principali trend settoriali A livello settoriale, l’ 85% dei controvalori registrati nel primo trimestre dell’anno sono rappresentati dal Telecommunication, Media & Tech con 3,8 miliardi di euro, ... affaritaliani.it Arriva il private debt in Italia: un rischio o un’opportunità per le imprese Il vantaggio flessibilità. Di Mario Lisanti Il decreto legge del governo sulla disciplina dei fondi di credito è un prezioso strumento di finanziamento per l’economia italiana, in forma com - facebook.com facebook Dalla guerra di Putin a quella di Trump, economia italiana sotto tiro incrociato • Shock energetico, guerra commerciale e ora il fronte Iran. In quattro anni l'economia italiana ha assorbito tre crisi globali senza margini di recupero. x.com