Razzisti e classisti sarete voi Sicurezza verità e rispetto | basta ipocrisia

Un messaggio di solidarietà è stato espresso nei confronti di una figura politica dopo che questa ha ricevuto insulti personali, alcuni dei quali di natura razzista. La dichiarazione condanna senza mezzi termini le offese, sottolineando che tali comportamenti non rappresentano il modo di fare politica adottato e che devono essere respinti con fermezza. Nessun nome specifico è stato menzionato, e si è evitato ogni analisi o deduzione sulle motivazioni dietro le parole offendenti.

Massima e sincera solidarietà a Nousaiba Samti per gli insulti ricevuti: le offese personali e razziste non fanno parte del nostro modo di fare politica e vanno condannate senza ambiguità.Ma da qui a stravolgere la realtà ce ne passa.Razzismo e classismo li lasciamo a chi per anni ha governato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Accademia, il giuramento: "Sarete ufficiali moderni ma fedeli a saldi valori. L’Italia conta su di voi"di Valentina Reggiani "Oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica Italiana, ma vi impegnate a dare il massimo.

Mensa, l’opposizione: “Basta opacità. L’Amministrazione verifichi sicurezza e rispetto del capitolato”“Nella Commissione Istruzione, da noi richiesta, sulle ormai note vicende che hanno interessato il servizio mensa, è stata esibita solo una nota...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: CASO MANIFESTI, CARLO PIAZZA AI DEM: RAZZISTI E CLASSISTI SARETE VOI!.

CASO MANIFESTI, CARLO PIAZZA AI DEM: RAZZISTI E CLASSISTI SARETE VOI!Massima e sincera solidarietà a Nousaiba Samti per gli insulti ricevuti: le offese personali e razziste non fanno parte del nostro modo di fare politica e vanno condannate senza ambiguità. Ma da qui a ... lecconews.news

Corriere della Sera: Maignan: 'Squadre e pm, fermate i razzisti o sarete compliciMaignan: 'Squadre e pm, fermate i razzisti o sarete complici scrive il Corriere della Sera in prima pagina stamani. Dopo i cori razzisti e gli insulti, Mike Maignan, che sabato è uscito dal campo a ... m.tuttomercatoweb.com