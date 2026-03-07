Accademia il giuramento | Sarete ufficiali moderni ma fedeli a saldi valori L’Italia conta su di voi

Oggi gli ufficiali dell’accademia firmano il loro giuramento, promettendo di essere moderni ma fedeli ai valori tradizionali. Durante l’evento, viene ricordato che l’Italia si affida a loro e che il loro impegno va oltre la firma di un contratto, coinvolgendo la responsabilità di rappresentare e difendere lo Stato con dedizione e professionalità.

di Valentina Reggiani "Oggi non firmate solo un contratto con la Repubblica Italiana, ma vi impegnate a dare il massimo. Si sceglie di essere un soldato poichè si ama la patria, è un patto sacro con la nazione. Il mio invito è quello di mantenere sempre nei vostri occhi la luce che vedo oggi. La luce che vi indicherà la strada del dovere". E’ stato questo ieri l’augurio del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello per gli allievi Ufficiali del 207esimo corso ’Fermezza’ dell’Accademia militare di Modena che hanno prestato giuramento nell’ambito della tradizionale cerimonia nella splendida cornice del cortile d’onore del Palazzo Ducale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

