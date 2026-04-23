Ravenna madre sfida i bulli | scontro frontale alla fermata del bus

A Ravenna, un giovane studente è stato aggredito da alcuni adolescenti in via Cicognati ieri mattina. La sparatoria è avvenuta alla fermata dell’autobus, coinvolgendo più giovani. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona, con testimoni che hanno riferito di un episodio violento tra ragazzi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

? Cosa sapere Studente della Don Minzoni aggredito da adolescenti in via Cicognati a Ravenna ieri mattina.. La Polizia locale di Ravenna avvia accertamenti per verificare episodi di bullismo tra minori.. Ieri mattina, prima delle ore 8:00 a Ravenna, uno studente della scuola media Don Minzoni è stato vittima di minacce e aggressioni verbali da parte di alcuni adolescenti presso la fermata dell’autobus in via Cicognani. L’episodio, avvenuto nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ha coinvolto un gruppo di ragazzi appartenenti a un altro istituto della città, i quali frequentano proprio quella linea di autobus per raggiungere la propria scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, madre sfida i bulli: scontro frontale alla fermata del bus Notizie correlate Aggredita e scippata alla fermata del busSarebbe un uomo straniero l'aggressore di una donna di 50 anni avvenuta nottetempo. Leggi anche: Due donne picchiano l'autista del bus alla fermata