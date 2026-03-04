Due donne picchiano l' autista del bus alla fermata

Due donne hanno aggredito un autista durante il servizio su un autobus della linea Caserta-Castel Volturno alla fermata. L’episodio si è verificato mentre il conducente era in attesa di ripartire. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni dell’aggressione o alle conseguenze per le persone coinvolte. L’episodio si aggiunge a una serie di incidenti simili avvenuti recentemente.

Identificate dai carabinieri dopo la violenza. La malcapitata conducente trasportata in ospedale Ancora violenza ai danni del personale di Air Campania. Un'autista è stata aggredita mentre era in servizio su un autobus della linea Caserta-Castel Volturno. Secondo quanto ricostruito, a una fermata a Capua è salita a bordo una giovane che, invitata dall'autista a obliterare il biglietto, ha iniziato a inveire contro la conducente. Dopo aver validato il tagliando, l'autista ha ripreso la marcia. Raggiunto il capolinea di Capua, però, appena aperte le porte del bus una donna si è avventata sull'autista iniziando a colpirla insieme alla ragazza salita in precedenza.