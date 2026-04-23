Ravenna inaugura il nuovo giardino Paolo Boetti e celebra l' eroismo del finanziere
A Ravenna è stato aperto ufficialmente il nuovo giardino situato in via Antonio Cesari, chiamato ora Giardino Paolo Boetti. La cerimonia ha anche celebrato il maresciallo maggiore della Guardia di Finanza, riconosciuto con la Medaglia d’oro al merito civile. La nuova area verde sostituisce il precedente nome e rappresenta un omaggio alla figura di Boetti.
Da oggi l’area verde di via Antonio Cesari si chiamerà Giardino Paolo Boetti, maresciallo maggiore della Guardia di Finanza e Medaglia d’oro al merito civile.In qualità di membro delle formazioni partigiane “Fiamme verdi”, Boetti mise in pericolo la sua vita per salvare i perseguitati politici.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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