Scuola e natura insieme | il progetto La scuola in giardino inaugura un nuovo modo di imparare a Massa

A Massa, nel cuore della Lunigiana, l’Istituto Comprensivo “Alfieri-Bertagnini” di Ortola ha avviato un progetto che cambia il modo di insegnare. Si chiama “La scuola in giardino” e punta a portare la natura dentro le aule, integrando le attività scolastiche con esperienze all’aperto. L’obiettivo è far scoprire ai ragazzi le forme, i colori e i suoni della natura, rendendo l’apprendimento più diretto e coinvolgente. Il progetto ha ottenuto il finanziamento e promette di trasformare il modo di

A Massa, nel cuore della Lunigiana, si apre una nuova pagina per l'istruzione innovativa. L'Istituto Comprensivo "Alfieri-Bertagnini", con sede a Ortola, ha ottenuto il finanziamento per un progetto ambizioso e di grande impatto: "La scuola in giardino – Forme, colori e suoni della natura". Il bando Erogazioni 2026 della Fondazione Marmo ha selezionato il progetto tra centinaia di proposte, riconoscendone il valore educativo, sociale e ambientale. Il contributo, che arriva dopo una rigorosa valutazione, permetterà di trasformare il giardino scolastico in un vero e proprio laboratorio all'aperto, dove imparare non solo con i libri, ma con le mani, gli occhi e gli orecchi.

