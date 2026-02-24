L' artista cesenate Silvano celebra 80 anni e inaugura un nuovo ciclo di mostre in città

Silvano, artista cesenate, compie 80 anni e decide di celebrare questo traguardo con una serie di esposizioni. La mostra inaugura alla Biblioteca Malatestiana e presenta alcune delle sue opere più significative. La partecipazione di pubblico è già in crescita, con molti interessati a scoprire le nuove creazioni dell'artista. L'esposizione rimarrà aperta fino a fine mese, offrendo ai visitatori un'occasione per apprezzare il suo talento. La città si prepara a vivere questa ricorrenza speciale.

La città di Cesena apre le porte a "Ottant'anni", il ciclo di mostre del noto pittore cesenate Silvano (conosciuto generalmente col solo nome), che intende festeggiare il proprio importante anniversario biografico celebrando la sua opera alla Biblioteca Malatestiana, a partire da sabato 28 febbraio. Ospite di quello che può essere considerato il tempio della cultura cittadina – la "casa dei libri", come la definiva Renato Serra – Silvano costruisce la mostra attorno alla figura del grande critico cesenate, riproponendo in un contesto nuovo la trascrizione del 'Diario di guerra', già compiuta nel centenario della sua morte, accompagnata dai disegni del pittore.