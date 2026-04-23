Rassegna SaggiaMente con la presentazione di La civiltà senza pazzia
Torna la rassegna “SaggiaMente”, con il consueto ciclo di incontri a cura della Biblioteca Civica, dedicati alla presentazione di libri di divulgazione, di prodotti della ricerca e di romanzi legati a vario titolo alla città e al territorio, ma anche a conversazioni con esperti su temi culturali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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