Rassegna SaggiaMente con la presentazione di Il naviglio sepolto di Padova

Da padovaoggi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Padova si è tenuta una nuova puntata della rassegna

La rassegna “SaggiaMente” è un ciclo di incontri a cura della Biblioteca Civica, dedicati alla presentazione di libri di divulgazione, di prodotti della ricerca e di romanzi legati a vario titolo alla città e al territorio, ma anche a conversazioni con esperti su temi culturali interessanti e.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Padova Rassegna

Padova città d'acque: le riviere e il naviglio nascosto

A Padova, il Naviglio interno una volta scorreva visibile tra le vie della città.

La drammaturgia sonora dedicata a Calliope chiude l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…”

L’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…” si è conclusa con una drammaturgia sonora dedicata a Calliope.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.