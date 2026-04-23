Rapporto ' in Europa +57% crescita portafogli digitali fra 2023 e 2025'

Un nuovo rapporto segnala una crescita significativa nell'uso dei portafogli digitali in Europa tra il 2023 e il 2025, con un incremento del 57% nel numero di portafogli attivi. Nel 2025, circa un quarto dei pagamenti con carta nel continente è stato effettuato tramite questi strumenti digitali. La diffusione di questa tecnologia sta influenzando le abitudini di pagamento dei consumatori europei.

Prendono sempre più piede in Europa i portafogli digitali e nel 2025 un quarto dei pagamenti con carta nel Vecchio Continente è avvenuto tramite wallet digitali. E0 quanto emerge dallo studio sul tema della piattaforma nei servizi di pagamento Mollie. "I dati del report confermano un cambiamento radicale nelle abitudini d'acquisto tra il 2023 e il 2025 con l'uso dei portafogli digitali che ha registrato una crescita del 57%. Tuttavia, sebbene i wallet aumentino la conversione eliminando l'attrito al checkout, introducono nuove sfide per le aziende. La tokenizzazione dei dati rischia infatti di frammentare l'identità del cliente e causare falsi rifiuti, qualora l'infrastruttura non sia in grado di mappare correttamente le credenziali" ammonisce il rapporto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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